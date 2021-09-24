Курс НБУ: долар відштовхнувся від дна

Національний банк України встановив на понеділок, 27 вересня, курс 26 гривень 64 копійки за долар, це на 11 копійок більше за офіційний курс на сьогодні. Американська валюта відштовхнулася від півторарічного мінімуму, який регулятор зафіксував напередодні.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 71,5–73,5 копійки за долар, це на 9,5 копійки більше за рівень закриття торгів 23 вересня.

«Продавці-експортери вже не готові сильно поступатися за курсом і періодично спільно зі спекулянтами роблять успішні спроби зіграти «на підвищення», а покупці-імпортери не поспішають погоджуватися з цим і активно і часто небезуспішно торгуються. Вчорашнє короткострокове просідання в середині дня котирувань міжбанку нижче психологічної позначки у 26,50 гривні — тому підтвердження», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.