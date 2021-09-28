НБУ вдруге за тиждень не дав гривні посилитися до 26,5 за долар

Національний банк України встановив опівдні 28 вересня довідкове значення курсу 26 гривень 55 копійок за долар, це на 11 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 12:55 відбуваються на рівні 26 гривень 58–60 копійок за долар, це на 2,5 копійки менше за рівень закриття торгів 27 вересня.

Перед 11:00 котирування опускалися до 26 гривень 52–54 копійок за долар.

«НБУ знову вийшов на ринок з купівлею долара по 26,51 гривні. Це оживило і продавців, і покупців. Розуміючи, що нижче вже не буде, покупці стали закривати свої основні обсяги, що підтягнуло котирування вгору», – відзначають аналітики сайту «Мінфін».

Минулого тижня регулятор на одній із сесій виставляв котирування 26,47 гривні за долар, що також призвело до розвороту тренду.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.