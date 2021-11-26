НБУ послабив гривню ще на 7 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 29 листопада курс 27 гривень 10 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 12–14 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 7 копійок більше за рівень закриття торгів 25 листопада.

«Торги поступово знижують свої обороти. Хтось уже купив валюту у Нацбанку (він продав, за оцінками спостерігачів, уже не менш як 110 мільйонів доларів), хтось узяв паузу, а хтось із покупців ще остаточно не визначився, на яку суму сьогодні закривати свої контракти, враховуючи, що попереду два вихідних. Це можна назвати дуже хиткою рівновагою на ринку», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» о 14:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.