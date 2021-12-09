НБУ посилив гривню ще на 12 копійок проти долара

Національний банк України встановив на 10 грудня курс 27 гривень 10 копійок за долар, це на 12 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 6,5–8,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 10 копійок менше за рівень закриття торгів 8 грудня. Учасники ринку відзначають, що баланс попиту і пропозиції на міжбанку досягається з прямою участю НБУ, регулятор викуповує з ринку надлишок пропозиції або хоча б декларує свої наміри.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.