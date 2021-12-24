НБУ повідомив курс гривні на перший день після тривалих вихідних

Національний банк України встановив на перший робочий день після тривалих вихідних курс 27 гривень 23 копійки за долар. У вівторок, 28 грудня, долар буде на 4 копійки дешевшим, ніж 24 грудня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 24–26 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 3 копійки більше, ніж наприкінці сесії 23 грудня. Торги є малообʼємними, більшість іноземних учасників і значна частина українських уже перейшли в режим різдвяно-новорічних канікул.

«Ділова активність у Європі та Америці у ці дні мінімальна, банки практично не працюють. І тому на нашому ринку вчора всі клієнти поспішали закрити свої операції щодо долара та євро, щоб не потрапити у цей період різдвяного затишшя», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.