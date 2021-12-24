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НБУ повідомив курс гривні на перший день після тривалих вихідних

Національний банк України встановив на перший робочий день після тривалих вихідних курс 27 гривень 23 копійки за долар

Національний банк України встановив на перший робочий день після тривалих вихідних курс 27 гривень 23 копійки за долар. У вівторок, 28 грудня, долар буде на 4 копійки дешевшим, ніж 24 грудня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 24–26 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 3 копійки більше, ніж наприкінці сесії 23 грудня. Торги є малообʼємними, більшість іноземних учасників і значна частина українських уже перейшли в режим різдвяно-новорічних канікул.

«Ділова активність у Європі та Америці у ці дні мінімальна, банки практично не працюють. І тому на нашому ринку вчора всі клієнти поспішали закрити свої операції щодо долара та євро, щоб не потрапити у цей період різдвяного затишшя», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.

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