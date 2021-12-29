НБУ встановив офіційний курс гривні на 30 грудня

Національний банк України встановив на 30 грудня курс 27 гривень 21 копійка за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 22–24 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 2 копійки більше за рівень закриття торгів 28 грудня.

«Взагалі ситуація на міжбанку передноворічна, і святковий настрій уже відбивається на поведінці всіх учасників торгів», – вказували фахівці сайту «Мінфін» ще на початку сесії.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.