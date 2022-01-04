НБУ послаблює гривню проти долара за першими результатами торгів у 2022 році

Національний банк України за результатами перших годин торгів на міжбанківському валютному ринку у 2022 році встановив опівдні 4 січня довідкове значення курсу 27 гривень 30 копійок за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанку котирування сягають 27 гривень 28–30 копійок за долар (дані Finance.ua станом на 13:10), це на 3 копійки менше за результати торгів на останній сесії 2021 року.

«Торги по долару поступово активізуються, але загалом угод небагато. Відчувається початок року – багатьох клієнтів ще немає на ринку», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.