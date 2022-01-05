НБУ послаблює гривню на 15 копійок щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 5 січня довідкове значення курсу 27 гривень 45 копійок за долар, це одразу на 15 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор відбиває ситуацію на міжбанківському валютному ринку. На міжбанку фіксуються котирування 27 гривень 45,5–47,5 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 12:40), це на 6 копійок більше за рівень закриття торгів 4 січня.

«Нещодавній вихід Національного банку з продажем долара через «запит найкращого курсу» та закриття ним заявок від покупців по 27,45 і вище зробили свою справу. Зростання котирувань зупинилося. При цьому Нацбанк закриває не всі заявки, а робить це вибірково. Але й просідання курсу немає, оскільки попит на валюту зберігається на високому рівні», – відзначали опівдні експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.