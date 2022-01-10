Котирування в парі гривня-долар стабілізувалися на позначці 27,5

Національний банк України встановив на 11 січня курс 27 гривень 50 копійок за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

Регулятор відбиває ситуацію на міжбанківському валютному ринку. На міжбанку в останню годину торгів 10 січня фіксуються котирування 27 гривень 49–51 копійка за долар (дані Finance.ua), це на пів копійки менше за рівень закриття торгів 6 січня.

«На торгах по долару триває перетягування курсового каната. Так само, як і по євро, – і покупці, і продавці вже особливо не готові йти на поступки за курсом. Така ситуація довго не триватиме, і якась із сторін все ж таки «почне відступати», – відзначали опівдні експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.

