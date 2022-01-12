НБУ зафіксував падіння гривні на 20 копійок до долара США

Національний банк України встановив на 13 січня курс 27 гривень 71 копійка за долар, це одразу на 20 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку закінчуються на рівні 27 гривень 73–75 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 12 копійок більше за рівень закриття торгів 11 січня.

Як указують експерти сайту «Мінфін», регулятор кілька разів виходив на ринок із пропозицією долара, але зміг лише дещо загальмувати падіння гривні. «Після обіду на ринок знову виходив Нацбанк із продажем долара по 27,73 гривні. Його пропозицію активно розкуповували покупці, які запізнилися», – відзначали фахівці станом на 16:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.