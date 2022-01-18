Девальвація триває: долар наближається до рівня 28,5 гривні

На українському міжбанківському валютному ринку триває знецінення гривні. Торги на міжбанку відбуваються на рівні 28 гривень 44–46 копійок за долар (дані Finance.ua станом на 12:45), це на 16,5 копійки більше за рівень закриття торгів 17 січня.

«Нацбанк із самого старту вийшов на торги з продажем долара у форматі запиту найкращого курсу, але тиск на гривню поки що не слабшає. Котирування поступово зростають», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 37 копійок за долар, це на 25 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.