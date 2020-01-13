Гульсум Алієву та її мати затримали на адмінкордоні з Кримом – активісти

Російські «прикордонники» затримали доньку фігуранта справи «Хизб ут-Тахрір», активістку Гульсум Алієву та її мати Наджиє Аджи-Мамутову на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, повідомляє громадська організація «Кримська солідарність».

За даними активістів, жінки поверталися до Криму з Херсону, де отримували медичні документи та консультацію. Згодом «Кримська солідарність» повідомила, що Наджиє Аджи-Мамутову відпустили, однак Гульсум Алієву вивезли з пункту перетину адміністративного кордону до відділку поліції у Армянську.

«Її вивели з «вагончика» та посадили до службової машини. Чоловік Гульсум Алієвої та мама виїхали слідом на своєму автомобілі», – йдеться в повідомленні громадських активістів.

Алієву затримують не вперше. В червні 2019 року російські силовики затримали її також на адмінкордоні за звинуваченням в «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook. Згодом дівчину відпустили.

В червні 2018 року російські силовики проводили обшук у будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Згодом стало відомо, що на його старшу доньку Гульсум склали протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії – розпалення міжнаціональної ворожнечі – за допис у Facebook. У січні 2019 року Слідчий відділ по Алушті припинив кримінальне провадження щодо Алієвої.

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12 червня адвокат Гульсум Алієвої Олексій Ладін повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що підконтрольна Росії Кримська «прокуратура» відкрила адміністративне провадження за статтею 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації за допис активістки у Фейсбуці попри те, що терміни притягнення її до адміністративної відповідальності збігли.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».