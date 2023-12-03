Гуменюк відреагувала на інформацію про своє «звільнення» з посади речниці Сил оборони півдня

Низка телеграм-каналів поширили дезінформацію про те, що Наталія Гуменюк нібито пішла з посади речниці Сил оборони півдня.

Однак, у коментарі кореспондентці Радіо Свобода, вона заперечила цю інформацію та закликала правильно трактувати її слова. Насправді, каже Гуменюк, «її допис неправильно інтерпретували».

«Кілька тижнів тому розповсюджували інформацію, що Гуменюк «всьо», але зрештою вийшло, що вона «всьо по силах» (тобто сильна, вистояла)», – зазначила вона.

Водночас, на сайті Державної прикордонної служби України вказується, що Наталія Гуменюк обіймає посаду помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Регіонального управління Морської охорони (Одеса).

Навесні 2022 року вона очолила об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України.