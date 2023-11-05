ОК «Південь»: пошкоджений у Керчі ракетоносій поки не зможе нести бойове чергування

Пошкодження ракетоносія армії РФ, який перебував на суднобудівному заводі «Залив» у Керчі, найближчим часом не дозволять йому нести бойове чергування, зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідувані. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога. Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, ми поки що не маємо повноцінної інформації. Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві. Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно», – розповіла Гуменюк.

4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив». Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на цьому суднобудівному заводі.

У Збройних силах України також повідомили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму, в місті Керч.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр».