В Угорщині винні в смерті мігрантів отримали довічні терміни

Суд в Угорщині засудив чотирьох людей до довічного ув’язнення у справі про смерть 71 мігранта влітку 2015 року. Про це повідомляє Reuters.

Підсудних визнали винними в торгівлі людьми і вбивстві.

Вантажівку з тілами біженців, зокрема дітей, виявили на території Австрії. Слідчі з’ясували, що люди померли від задухи. Незабаром влада Угорщини висунула звинувачення 11 підозрюваним. Серед обвинувачених – громадяни Болгарії, Афганістану і Лівану.

У 2015 році в Європі виникла міграційний криза через збільшення потоку біженців і нелегальних мігрантів з Близького Сходу, Північної Африки та Південної Азії.