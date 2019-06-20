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20 Червень 2019, Київ 20:13
Новини | Міжнародні

В Угорщині винні в смерті мігрантів отримали довічні терміни

У 2015 році в Європі виникла міграційний криза через збільшення потоку біженців і нелегальних мігрантів

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Суд в Угорщині засудив чотирьох людей до довічного ув’язнення у справі про смерть 71 мігранта влітку 2015 року. Про це повідомляє Reuters.

Підсудних визнали винними в торгівлі людьми і вбивстві.

Вантажівку з тілами біженців, зокрема дітей, виявили на території Австрії. Слідчі з’ясували, що люди померли від задухи. Незабаром влада Угорщини висунула звинувачення 11 підозрюваним. Серед обвинувачених – громадяни Болгарії, Афганістану і Лівану.

У 2015 році в Європі виникла міграційний криза через збільшення потоку біженців і нелегальних мігрантів з Близького Сходу, Північної Африки та Південної Азії.

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