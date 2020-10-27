Гунько збільшив відрив від Ляшка. ЦВК опрацювала понад 90% бюлетенів

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Анатолій Гунько збільшив відрив від свого опонента з Радикальної партії Олега Ляшка на виборах у 208 окрузі, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Гунько набирає 34,42%, або 19 030 голосів. Ляшко має 31,91%, або 17 642 голоси. Зранку різниця між ними сягала 500 голосів.

Станом на 14:10 27 жовтня Центральна виборча комісія опрацювала 90,95% бюлетенів.

Вибори народних депутатів в 208-му окрузі оголосили після того, як у травні 2020 року був знайдений мертвим Валерій Давиденко. Саме він переміг на виборах у цьому окрузі у 2019 році.

Ляшко вже заявляв, що не визнає результати парламентських виборів у своєму 208-му окрузі. Кандидат звинувачував Гунька в підкупі виборців.

Сам Гунько зранку 26 жовтня повідомив про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.