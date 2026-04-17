Хунта М’янми замінила політв’язням смертну кару на довічне ув’язнення

Колишнього президента М’янми Він М’їнта, який перебував під вартою після державного перевороту 2021 року, помилували, повідомляє AFP. Він був президентом з 2018 року, коли М’янма перебувала на піку десятирічного експерименту з цивільного правління, який раптово завершився військовим переворотом.

Хоча Він М’їнт обіймала керівну посаду, її роль була здебільшого церемонійною. Фактичною главою держави була Аун Сан Су Чжі, якій конституція хунти забороняла обіймати посаду президента.

Офіс нового президента М’янми Мін Аун Хлаїнга підтвердив помилування Він М’їнта, але незрозуміло, чи буде політик звільнений з-під варти.

Після п’яти років перебування на посаді керівника збройних сил Мін Аун Хлаїнг склав присягу президента. Іноземні спостерігачі зазначають, що досі в країні не відбулося демократичних змін – змінилася лише назва посади, яку обіймає лідер хунти. Поточна зміна супроводжувалася скасуванням певних репресивних заходів, вжитих хунтою після перевороту – кроків, які керівництво просуває як «примирення», але критики описують як косметичні заходи, спрямовані на імітацію реформ.

Мін Аун Хлаїнг також пом’якшив усі смертні вироки та наказав звільнити понад 4300 ув’язнених за амністією з нагоди Нового року в М’янмі, національного свята, яке зазвичай супроводжується масовим помилуванням.

За даними Асоціації допомоги політичним в'язням, понад 30 тисяч людей у М’янмі були затримані з політичних причин з моменту перевороту. Хунта відновила смертну кару для опозиції, такої практики не існувало в країні десятиліттями.

За даними ООН, понад 130 людей були засуджені до смертної кари. Тепер Мін Аун Хлаїнг замінила їхні вироки на довічне ув’язнення.

Повалена колишня лідерка Аун Сан Су Чжі, 80-річна лауреатка Нобелівської премії миру, залишається під вартою, відбувши 27-річний термін, який, на думку правозахисних груп, є політично мотивованим. Адвокат Су Чжі заявив, що її вирок був скорочено на одну шосту частину, але поки що незрозуміло, чи задовольнила військова хунта прохання її адвокатів про її переведення з в’язниці під домашній арешт.

Стан здоров’я та психологічний стан Аун Сан Су Чжі також залишаються невідомими – політичну діячку тримають в ізоляції, без контактів із зовнішнім світом.