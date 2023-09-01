ГУР показало український БПЛА біля мису Тарханкут в Криму (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео, на якому, за даними відомства, зображено український БПЛА, який летить біля мису Тарханкут в окупованому Криму.

Як повідомляє пресслужба ГУР, на відео український БПЛА переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак, але, попри безперервний вогонь, безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

У розвідці зазначають, що українські дрони дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з авіацією РФ.

Редакція Радіо Свобода не може підтвердити справжність відео, опублікованого ГУР.

Наприкінці серпня українська військова розвідка повідомила про проведення кількох успішних спецоперацій в окупованому Криму. Зокрема, за даними ГУР, на мисі Тарханкут було знищено комплекс С-400 і вранці 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

Читайте також: «У Криму знову замайорів державний прапор». ГУР повідомило подробиці нічної операції і показало відео

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

Як повідомили в ГУР, під час спецоперації українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Близький до російських силовиків телеграм-канал SHOT визнав бойові зіткнення на Тарханкуті. Офіційно російська сторона це не коментувала.