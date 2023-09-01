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ГУР показало український БПЛА біля мису Тарханкут в Криму (відео)

У ГУР кажуть, що на відео український БПЛА переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак, але, попри безперервний вогонь, дрон успішно повернувся на базу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео, на якому, за даними відомства, зображено український БПЛА, який летить біля мису Тарханкут в окупованому Криму.

Як повідомляє пресслужба ГУР, на відео український БПЛА переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак, але, попри безперервний вогонь, безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

У розвідці зазначають, що українські дрони дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з авіацією РФ.

Редакція Радіо Свобода не може підтвердити справжність відео, опублікованого ГУР.

Наприкінці серпня українська військова розвідка повідомила про проведення кількох успішних спецоперацій в окупованому Криму. Зокрема, за даними ГУР, на мисі Тарханкут було знищено комплекс С-400 і вранці 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

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Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

Як повідомили в ГУР, під час спецоперації українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Близький до російських силовиків телеграм-канал SHOT визнав бойові зіткнення на Тарханкуті. Офіційно російська сторона це не коментувала.

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