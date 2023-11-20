У ГУР заявили про ураження двох радіолокаційних станцій у Курській області РФ

Поблизу населеного пункту Дмитрієв Курської області Росії були уражені дві радіолокаційні станції російських військ, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України й оприлюднило відео.

«18 листопада 2023 поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога. Ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції ― РЛС 55Ж6 «Нєбо» і, ймовірно, «Гамма-С1Е», – йдеться в повідомленні ГУР.

Редакція наразі не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення зазвичай не коментує.