Суд у Японії виніс вироки в справі про втечу ексголови Nissan

Суд у Токіо 19 липня виніс вироки батькові та сину за причетність до втечі ексголови правління компанії Nissan Карлоса Гона до Лівану в 2019 році.

Колишнього службовця сил спеціального призначення Майкла Тейлора засудили до двох років тюрми, його сина Пітера – до року та вісьмох місяців.

Ще один підозрюваний в причетності до оборудки чоловік, Джордж-Антуан Заєк, досі в розшуку.

Тейлорів заарештували в Сполучених Штатах торік. Вони провели 10 місяців під вартою в очікуванні екстрадиції до Японії. 22 березня їм висунули офіційне звинувачення в сприянні злочинній втечі.

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Пітер Тейлор звинувачується в тому, що допоміг батькові, за що, за даними влади, їм обом заплатили щонайменше 1,3 мільйона доларів.

Батько та син визнали провину та розкаялися у скоєному.

Карлос Гон, який очолював Nissan майже два десятиліття, був заарештований в листопаді 2018 року, а пізніше йому висунули звинувачення в заниженні розміру його компенсації і зловживанні довірою. Nissan є частиною автомобільної групи Renault-Nissan-Mitsubishi з 1999 року.

Гон, який стверджує, що він не винен, вийшов під заставу і втік до Лівану в грудні 2019 року в очікуванні судового засідання. Японія оголосила його в розшук через Інтерпол, але у Лівану немає договору про екстрадицію з Японією. Підприємець, окрім французького, має також ліванський паспорт.

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Повідомляється, що Майкл Тейлор і ще одна людина сховали Гона у великому чорному ящику, імовірно, для аудіообладнання, і був завантажений в приватний літак, який доставив його в Туреччину, а звідти – до Лівану.

Колишній виконавчий директор Nissan Ґреґ Келлі зараз у суді за звинуваченнями у підробці звітів із безпеки щодо компенсацій Гона. Його заарештували тоді ж, коли й ексголову компанії.