Президентка Єврокомісії долучилася до розгортання прапора України в Брюсселі

Президентка та віцепрезидент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Марґарітіс Схінас долучилися до акції в Брюсселі на честь Дня незалежності України 24 серпня.

«Гордий, емоційний момент розгортання українського прапора на Ґран-Плас Брюсселю разом із українською громадою Бельгії. Сьогодні ми всі дивимося в майбутнє. Майбутнє, де наші українські друзі можуть жити у вільній та незалежній Україні», – прокоментувала фон дер Ляєн.

Вона оприлюднила відео, на якому взяла участь у розгортанні державного прапора України.

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Віцепрезидент Єврокомісії Марґарітіс Схінас назвав акцію «видатним моментом святкування Дня незалежності України».

«Ми стоїмо пліч-о-пліч із цією гордою нацією, яка б’ється за свою свободу та гідність, так само як і за наші цінності і європейську модель суспільства», – додав він.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Крім того, цього дня виповнилося шість місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.