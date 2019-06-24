Європейці в ПАРЄ «говорять страшні речі» щодо повернення Росії – Геращенко

Віце-спікерка Верховної Ради і член делегації від українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко розповіла про перебіг дебатів щодо статусу Росії в ПАРЄ.

За словами Геращенко, на виступи записалися 68 депутатів Асамблеї.

«Більшість європейців говорять страшні, насправді, речі. Мовляв, от п’ять років працюють санкції проти Росії і вони нічого не дають, Рада Європи і ПАРЄ – не ті організації, які займаються безпековими питаннями чи захистом територіальної цілісності, це не наші задачі і компетенції, ми не маємо займатися вирішенням внутрішніх конфліктів між країнами – членами нашої організації, що ми маємо подбати про майбутнє нашої організації і вимагати сплати від РФ внеску... А чим же тоді має займатися РЄ, якщо не безпекою, правами людини, повагою до територіальної цілісності і суверенітету краін-членів?» – пише народна депутатка на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, її колеги народні депутати Олена Сотник і Олексій Гончаренко зацитували в сесійній залі матеріал видання Le Monde, яке повідомляє про роботу російського шпигуна в Страсбурзі, який мав доступ до офісу генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Янгланда і офіційних документів установи. На це, додає вона, Янгланд «боляче зреагував».

«Повернення російської делегації в ПАРЄ – початок. Наступне – це скасування санкцій в ЄС. Схоже, Європа до цього готова, а Німеччина, Франція, Італія, які виправдовують сьогоднішню ганьбу в Страсбурзі – теж знайдуть гарні слова це виправдати в грудні. Й дякуємо кожному грузину, представнику країн Балтії, британцю, які разом з нами б’ються і називають речі своїми іменами – що це змова і зрада», – стверджує делегатка України.

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Раніше українські делегати повідомляли, що просили регламентний комітет ПАРЄ відсторонити президенту організації Ліліан Морі-Паск’є від ведення сесії за порушення регламенту.

У Страсбурзі 24 червня відкрилася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.