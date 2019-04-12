Моніторинг ІМІ: 77,7% негативних онлайн-публікацій критикують Порошенка, 22,3% – Зеленського

77,7% негативних публікацій з моніторингу громадської організації «Інститут масової інформації» містили критику чинного президента і кандидата на другий термін Петра Порошенка. Такі висновки дослідженя «Хто мочить кандидатів? Негатив в онлайн-медіа», оприлюдненого 12 квітня.

Згідно з методологією дослідження, матеріалами з негативною тональністю медіа-експерти вважали «всі тексти, де критика діяльності кандидата не супроводжувалася відповіддю іншої сторони, коментарями експертів з іншою точкою зору, використовувалися негативні оціночні судження щодо кандидата, маніпуляції тощо», а також фейки та новини з ознаками чорного піару. Таких у майже 7-тисячній вибірці нарахували 301, тобто 4,35% від загальної кількості досліджених текстів.

Читайте також: Зеленський про суперечку з Порошенком: намагаюсь «бути мужиком»​

«Найбільше новин з негативною тональністю були спрямовані проти Петра Порошенка – 77,7% (234 тексти), коли проти Володимира Зеленського – 22,3% (67 текстів). Крім кількості, характер таких новин також різнився: проти Зеленського поширювалася різноманітна аргументація, чому цей кандидат є некомпетентним, не готовим до посади президента, подекуди є звинувачення в проросійськості чи зв’язках з олігархом Ігорем Коломойським, а проти Порошенка поширюються відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні», – йдеться у висновках дослідження.

До моніторингу увійшли публікації 20 найбільш популярних онлайн-видань за період з 1 по 5 квітня 2019 року.

Читайте також: «1+1» і Порошенко: чому стосунки між каналом та президентом вкотре привели до суду?

У березні 2019 року громадська організація «Детектор медіа» назвала лідерів серед ЗМІ за кількістю чорного піару перед першим туром виборів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.