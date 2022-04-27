Ймовірність зустрічі Путіна та Зеленського «підвищилась, але не є достатньо високою» – Арахамія

Голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія відреагував на інформацію, поширену 27 квітня міністром оборони Туреччини, про те, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися найближчими днями.

«Станом на зараз ймовірність зустрічі підвищилась, але не є достатньо високою для того, щоб робити такі заяви», – зазначив Арахамія у коментарі Радіо Свобода.

Дещо раніше цього дня у Офісі президента України наголосили, що станом на 27 квітня час та контекст цієї можливої зустрічі ще не визначені.

«З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані. Як тільки конкретика з’явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення», – зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарях низці українських ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до переговорів із Путіним. Водночас російська сторона досі не давала своєї згоди на таку зустріч.