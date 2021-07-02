Кількість померлих від COVID-19 в Індії перевищила 400 тисяч

Офіційна кількість померлих внаслідок зараження COVID-19 в Індії перевищила 400 тисяч.

Від початку пандемії в світі померли майже чотири мільйони людей, водночас представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що реальна цифра, ймовірно, в два-три рази більша.

Міністерство охорони здоров’я Індії повідомило про 853 смерті від COVID-19 за останні 24 години.

Напередодні стало відомо, що країни Азії посилюють обмеження через поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», вперше виявленого в Індії. Зокрема, про такі заходи заявили Південна Корея, Бангладеш, Індонезія.

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