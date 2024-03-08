Центральне бюро розслідувань Індії розкрило мережу вербування громадян на війну в Україну

Індія заявила, що розкрила «велику мережу торгівлі людьми», учасники якої заманювали молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, але згодом змушували їх брати участь у війні проти України. Про це повідомило Центральне бюро розслідувань Індії (ЦБР).

За даними відомства, на сьогодні за цією схемою до Росії було відправлено приблизно 35 людей. Це більше, ніж 20 осіб, про яких раніше повідомляло індійське міністерство закордонних справ, зазначає Reuters. У лютому влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 співгромадян, які опинилися в російській армії. Видання The Moscow Times писало, що вони могли потрапити до Росії не як туристи, а як «допоміжний персонал або помічники».

Згідно з новими даними індійського Центрального бюро розслідувань, щонайменше двоє індійців вирушили до Росії, сподіваючись отримати роботу як «помічники» в російській армії. Про яку конкретно роботу йдеться, в публікації не уточнюється. Обидва пізніше загинули під час бойових дій на фронті, повідомили їхні родини. Посольство Індії в Москві підтвердило одну з цих смертей, передає Reuters.

Далі в матеріалі йдеться, що торговці людьми, які діють у кількох штатах, відстежували потенційних жертв за допомогою соцмереж та місцевих агентів. Декому з них пропонували вступ до російських приватних університетів та продовження візи зі знижкою.

«Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим діям та спрямовані на передові бази в зоні російсько-українського конфлікту проти їхньої волі», – ідеться в заяві ЦБР. Також зазначається, що кілька індійців були тяжко поранені в зоні боїв.

ЦБР повідомило про обшуки в кількох містах, у тому числі в Делі та Мумбаї, під час цих дій вилучено неназвану суму готівки, а також документи та електронні носії. Затримані для допиту кілька підозрюваних.

У міністерстві закордонних справ Індії заявили, що кожний імовірний випадок залучення індійців у війну обговорювався з Москвою. МЗС Росії на запит про коментарі з цього питання не відповіло, додає Reuters.

Раніше цього тижня повідомлялося, що семеро громадян Індії записали відеозвернення, в якому розповіли, що їх змушують брати участь у війні з Україною на боці Росії. Відео у мережі Х опублікувала журналістка індійського каналу NDTV Уми Судхір.

Індія утримується від офіційного засудження Росії за вторгнення в Україну, закликаючи обидві сторони покласти край конфлікту за допомогою діалогу та дипломатії. Делі та Москва підтримують тісні стосунки впродовж десятиліть. Після початку повномасштабного вторгнення зʼявилися повідомлення, що Індія суттєво наростила імпорт російської нафти.