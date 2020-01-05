У 2019 році потужності ВДЕ в Україні отримали 3,7 мільярда інвестицій – Держенергоефективності

Протягом 2019 року 4 500 мегават потужностей відновлюваної енергетики в Україні отримали 3,7 мільярда євро інвестицій – такі дані наводить Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

«Реалізовані проекти дозволили збільшити загальну потужність «чистої» електроенергетики в Україні у три рази, а саме – до 6,8 гігават. Загалом, діючі потужності «чистої» енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 мільярда кіловат на годину електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 мільйона домогосподарств», – йдеться в повідомленні агентства.

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За даними установи, проєкти з відновлюваної енергетики дозволяють скоротити викиди вуглецю в атмосферу на близько 9,2 тонни щороку.

«У зв’язку із стрімким розвитком відновлюваної енергетики ведеться робота щодо вирішення питання балансування та впровадження систем акумулювання енергії, враховуючи світову практику», – повідомляє Держенергоефективності.

У листопаді 2019 року Кабінет міністрів України звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Тимчасово обов’язки голови відомства виконує Олена Товстенко.