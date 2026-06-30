Іранський КВІР повідомляє про загибель двох співробітників через збройний напад

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що двоє його членів загинули та ще двоє зазнали поранень у ході нападу озброєних осіб увечері 29 червня.

Державне інформаційне агентство Mehr повідомило з посиланням на відділ зв’язків з громадськістю КВІР у провінції Керманшах, що напад стався біля будинків двох членів КВІР в окрузі Павех. У повідомленні нападників назвали «озброєними терористами».

Офіційні джерела ідентифікували двох убитих членів КВІР як Боргана Крісані та Халеда Халеді.

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Водночас правозахисна організація Hengaw повідомила, що відповідальність за напад взяла на себе новостворена група під назвою «Хорі Гіва» («Сонце надії»).

Hengaw підтвердила імена загиблих, оприлюднені КВІР, а також поранення ще двох вартових.

Провінція Керманшах, розташована на заході Ірану поблизу кордону з Іраком, є домівкою для великої кількості етнічних курдів і вже давно є осередком напруженості між іранськими силами безпеки та курдськими опозиційними групами.