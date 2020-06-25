Університет в Ірані покарав студентів, які вшановували загиблих зі збитого українського літака

Університет в Ірані визнав, що оголошував догани і відстороняв студентів за організацію меморіальної акції в пам’ять про загиблих з українського літака, збитого над Тегераном у січні.

Раніше на сайті Ensafnews у короткому звіті було сказано, що 20 студентів були покарані за організацію церемонії запалення свічок для вшанування жертв. Дата події не згадувалася.

Після цього пресслужба університету Мохакека Ардебілі оприлюднила листа, в якому зазначила, що студенти не просили дозволу на збори, і їх слід було покарати за «порушення порядку». Тому університет оголосив догану і відсторонив 15 студентів.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.