Заборона доступу до важливого ядерного об’єкта в Ірані загрожує програмі моніторингу – МАГАТЕ

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляє про обмеження роботи програми моніторингу на ключовому об’єкті в Ірані. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News, яке транслювалося 23 жовтня.

Гроссі висловив стурбованість, що світові держави, які є сторонами ядерної угоди 2015 року, не зможуть «відновити картину» ядерної програми Ірану.

Раніше цього року, після того, як Іран припинив дозволяти інспекторам МАГАТЕ проводити негайні перевірки, передбачені угодою, Гроссі виступив посередником домовленості, за якою Тегеран дозволяв камерам МАГАТЕ продовжувати працювати всередині ядерних об’єктів.

За словами директора агентства, Іран дозволив МАГАТЕ отримати доступ до більшості своїх камер, за винятком розташованих на важливому підприємстві TESA в передмісті Тегерана Кереджі, де виготовляють деталі для центрифуг.

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Об’єкт був пошкоджений у червні в результаті, за словами Ірану, акту диверсії з боку Ізраїлю. Як розповів Гроссі, іранський уряд пояснює відмову МАГАТЕ у доступі до об’єкта тим, що триває розслідування нападу.

Без такого доступу програма моніторингу та верифікації МАГАТЕ в Ірані не паралізована, але «більше не є цілісною», сказав він.

«Якщо і коли Спільний всеосяжний план дій (офіційна назва ядерної угоди 2015 року – ред.) буде перезапущено, я знаю, що для того, щоб партнери по СВПД повернулися до угоди, вони повинні знати, на що вони йдуть», – сказав Гроссі.

Іран тим часом закликав МАГАТЕ роз’яснити свою позицію щодо ймовірної атаки на цех із виробництва центрифуг. Виступаючи з журналістами 3 жовтня, голова іранської організації з атомної енергії Мохаммад Есламі висловив жаль, що МАГАТЕ та західні держави не засудили «терористичний акт», в ході якого об’єкт TESA в Кереджі був «серйозно зруйнований».