В Ірані заявили про налагодження каналу зв’язку для Ормузької протоки

Головний іранський переговірник Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що Тегеран погодився створити гарячу лінію зв’язку для суден, які проходять через Ормузьку протоку, з метою зменшення напруженості й оперативного реагування на інциденти в цьому стратегічному водному шляху.

У розмові з журналістами на борту літака Калібаф зазначив: «В Ормузькій протоці можуть виникнути проблеми; тому ми домовилися створити центр і гарячу лінію, щоб протягом 30-денного періоду, якщо виникнуть будь-які проблеми, ми могли їх швидше вирішити».

«Ця гаряча лінія не призначена для надання дозволів; дозвіл надається за власною встановленою процедурою. Ця гаряча лінія призначена виключно для вирішення проблем, пов’язаних із суднами, або з’ясування можливих інцидентів», – сказав він, додавши, що «управління протокою здійснюється Іраном, і ми вирішуватимемо будь-які проблеми».

Раніше посередники – Катар і Пакистан – оголосили, що Іран і США домовилися про створення прямих каналів зв’язку, спрямованих на те, щоб допомогти зберегти Ормузьку протоку відкритою і безпечною.

США й Іран 18 червня підписали меморандум, після чого Ормузьку протоку відкрили для судноплавства. Через два дні, 20 червня, військове керівництво Ірану оголосило, що знову закрило Ормузьку протоку через удари Ізраїлю по Лівану. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 22 червня, що протока знову відкрита.

До війни США з Іраном через Ормузьку протоку проходила п’ята частина світових постачань нафти. Через війну ціни на нафту марки Brent піднімалися до 120 доларів за барель. Після відкриття протоки ціни впали нижче за 80 доларів за барель, на цьому рівні вони перебувають і зранку 23 червня.