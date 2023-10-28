В Ірані померла 16-річна дівчина, яку могла побити поліція моралі

В Ірані після кількох тижнів у реанімації померла 16-річна Арміта Гераванд, повідомляє агентство Borna.news, повʼязане з іранською владою. Правозахисники стверджують, що вона зазнала травм під час затримання за відсутність хіджабу.

За офіційною версією, на початку жовтня у дівчини раптово впав тиск у тегеранському метро – вона знепритомніла, впала та отримала черепно-мозкову травму, яка стала причиною гіпоксії та набряку головного мозку. Дівчину госпіталізували, якийсь час вона провела в комі.

Через кілька днів про те, що сталося, повідомила правозахисна група Hengaw, заявивши, що Гераванд отримала травми при затриманні за відсутність хіджабу. За словами правозахисників, поліція моралі, яка стежить за дотриманням ісламського дрескоду, застосувала до дівчини силу.

Пізніше іранська державна агенція IRNA показала відео з кадрами того, що відбувалося в метро. На ньому видно, як Гераванд із двома подругами заходить у поїзд, після чого її майже одразу виносять непритомною на платформу. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International проаналізувала відео та дійшла висновку, що запис був відредагований. Серед іншого в ньому виявлено розрив більш ніж у три хвилини.

Трохи більш як рік тому схожий випадок трапився з 22-річною Махсою Аміні. Поліція иоралі затримала її за розпущений хіджаб, а потім заявила, що у дівчини «стався серцевий напад». Близькі Аміні наполягають, що її до смерті побили поліцейські.

У відповідь на загибель Аміні в Ірані розпочалися масові антиурядові протести. За даними правозахисників, загинули понад 500 людей, близько 20 тисяч були заарештовані, щонайменше сімох за участь у протестах стратили. Поліція моралі зупинила патрулювання, проте в липні 2023 року перевірки поновилися.