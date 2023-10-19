Стали відомі володарі премії Сахарова «За свободу думки»

Премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова – головну нагороду ЄС у галузі прав людини – присудили покійній 22-річній Махсі Аміні, яка загинула в Ірані, та іранському протестному руху «Жінки. Життя. Свобода».

Махсу Аміні у вересні 2022 року затримали співробітники іранської поліції за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці дівчину відвезли до лікарні, де через кілька днів вона померла. Родичі Аміні вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур. Після її смерті в Ірані розпочалися протести з гаслом «Жінки, життя, свобода».

Історія Махсу Аміні тут: Протести в Ірані: чому розпочалися, чого хочуть протестувальники

Присудження премії для Аміні та руху «Жінки, життя, свобода» – це «визнання їхніх сміливих зусиль щодо відстоювання прав жінок», – сказав раніше голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер. За його словами, Європарламент «підтримує всіх, хто присвячує своє життя захисту демократичних цінностей у всьому світі».

Торік премію присудили «хороброму народу України», який представлений його президентом, обраними лідерами та громадянським суспільством».

«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищаючи демократію, свободу та верховенство закону. Ризикуючи своїм життям заради нас, – написала тоді у твітері голова Європарламенту Роберта Метсола. – Ніхто не може бути більш гідним».

Премія Сахарова була затверджена Європарламентом у 1988 році і вручається за «винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі». Вона названа на честь радянського правозахисника та дисидента Андрія Сахарова.