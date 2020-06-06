Іран взяв на себе відповідальність за смерть трьох афганців через дії поліції – МЗС Афганістану

Міністерство закордонних справ Афганістану 6 червня заявило, що влада Ірану взяла на себе відповідальність за смерть трьох людей на кордоні між двома країнами.

Інцидент стався кілька днів тому. Іранська поліція відкрила вогонь по машині, що проїхала через блокпост, не зупинившись. За повідомленням, ще четверо людей отримали поранення.

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Через вогонь, відкритий іранськими силовиками, автомобіль загорівся. Соцмережами поширилося відео, на якому видно афганського хлопчика, який вибігає за палаючої автівки і просить води. МЗС заявляє, що відео справжнє, а його кадри викликали обурення в Афганістані.​

Посол Афганістану в Тегерані Абдул-Гафур Левал відвідав чотирьох поранених, яких госпіталізували до лікарні в іранській провінції Язд.

Заступник губернатора провінції Ахмад Тарагомі повідомив іранському державному медіа, що поліція відкрила вогонь по автомобілю після того, як він прорвався через блокпост. Правоохоронці підозрювали, що в машині можуть перевозити наркотики чи нелегальних мігрантів.

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За повідомленням афганського МЗС, урядовці провінції запевнили Кабул, що притягнуть до відповідальності порушників. Міністерство додає, що афганський уряд вдасться до подальших кроків після завершення розслідування.

Напередодні іранська влада заперечувала, що автомобіль із громадянами Афганістану загорівся через дії поліції, стверджуючи, що водій автомобіля, тікаючи від правоохоронців, втратив управління і потрапив у аварію.