В Ірані стратили ще двох людей через січневі протести на тлі критики з боку США й правозахисників

У Ірані стратили ще двох обвинувачених у зв’язку з протестами в січні 2026 року. Як передає іранська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві медіа, Абольфазла Сепахі Баджані та Амірхоссейна Сафарі Хоссейнабаді стратили в окрузі Малек Шагр в Ісфахані.

Державні ЗМІ назвали цих двох чоловіків одними з «відповідальних за вбивство чотирьох поліцейських» на площі Аліхані, стверджуючи, що вони нібито «поранили офіцерів та підпалили їх» під час протестів 8 січня.

Деталі судового розгляду, доступ обвинувачених до адвокатів та обставини, за яких були отримані їхні зізнання, неможливо було встановити незалежно.





На відео, поширених у соціальних мережах, видно натовп, що збирається біля місця страти на знак протесту під посиленою присутністю охорони.

На деяких відео протестувальники скандували «Без честі! Без честі!», коли транслювався заклик до молитви на світанку, а співробітники сил безпеки проїжджали крізь натовп на мотоциклах.

Користувачі соціальних мереж також повідомляли про сутички між протестувальниками та силами безпеки, а також про перебої в роботі інтернету в Ісфахані. Radio Farda не змогло незалежно перевірити ці повідомлення.

Критика ООН

Обвинувачених повісили рано вранці 28 липня, через кілька годин після того, як спеціальна доповідачка ООН з прав людини в Ірані Маї Сато заявила, що група експертів ООН закликала Тегеран негайно зупинити виконання смертних вироків для решти 10 обвинувачених у справі Ісфахана.

12 протестувальників, які на момент арешту були старшими підлітками або молодими людьми близько 20 років, засудили до смертної кари в закритому груповому судовому процесі.





Двоє інших, Гол Мохаммад Мохаммаді та Ерфан Есфандіарі, були страчені 19 липня.

Експерти ООН заявили, що судовий розгляд не відповідав стандартам справедливого судочинства, а вироки ґрунтувалися на вимушених зізнаннях, трансльованих по державному телебаченню, і не встановлювали чітко індивідуальної відповідальності кожного обвинуваченого.

Окремо, Інформаційне агентство активістів за права людини (HRANA) та Іранське товариство прав людини заявили, що в’язні у відділенні №2 в’язниці «Кезель Хесар» у Караджі 27 липня продовжували голодування та сидячий страйк 15-й день поспіль, протестуючи проти страт та переведення в’язнів до одиночних камер.

У повідомленнях йдеться про те, що з 13 липня сотні в’язнів, засуджених до смертної кари, відмовляються від тюремної їжі. Судова система та тюремна влада Ірану не коментували ситуацію.

Заклик Держдепартаменту

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів з питань демократії, прав людини й праці Райлі Барнс засудив страти Тегераном «сміливих молодих іранців, які наважилися підняти свій голос».

«Ми приєднуємося до іранського народу в його заклику до режиму звільнити всіх політичних в’язнів і припинити страти людей за мирне здійснення своїх прав людини та основних свобод. Світ спостерігає», – заявив Барнс.

За оцінкою правозахисників, щонайменше 7 тисяч людей загинули в ході протестів, які пройшли в Ірані взимку 2025-2026 року. За останніми даними, іранський режим стратив 424 людини від початку року.