Іран відмовився від наміру відкрити Ормузьку протоку

Іран скасував своє рішення про повторне відкриття Ормузької протоки через продовження військово-морської блокади своїх портів Сполученими Штатами – про це повідомило інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції.

Речник центрального штабу «Хатам-аль-Анбія», який є єдиною командною структурою іранських збройних сил, Ібрагім Зульфікарі заявив, що контроль над протокою «повернувся до попереднього стану» і знову перебуває під суворим військовим управлінням.

Зульфакарі заявив, що Тегеран раніше «з добрими намірами» погодився дозволити обмежений прохід для нафтових танкерів і комерційних суден під час припинення вогню.

«На жаль, американці, неодноразово порушуючи свої обіцянки, продовжують займатися піратством та розбійництвом в умовах так званої «блокади», – додав він.





Раніше акаунт у соцмережі X (Twitter), пов’язаний із державним мовником Ірану, заявляв, що Ормузька протока «знову закрита» після того, як Тегеран дозволив «прохід обмеженій кількості суден».

За його повідомленням, будь-який наступний транзит тепер «вимагає схвалення Ірану», оскільки Сполучені Штати «не виконали своїх зобов’язань».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 17 квітня, що Ормузька протока буде «повністю відкритою» протягом усього терміну дії угоди про припинення вогню, підписаної між Ліваном та Ізраїлем.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.