Іранкам дозволять відвідувати футбольні матчі – голова футбольної асоціації

Жінкам в Ірані дозволять дивитися футбольні матчі на стадіонах, заявив голова Федерації футболу Ірану Мехді Тадж 30 червня.

Коли і за яких умов жінкам дозволять дивитися матчі на стадіонах, наразі незрозуміло.

За словами Таджа, створено робочу групу, яка має опрацювати реалізацію рішення.

«Міністерство внутрішніх справ, міністерство спорту та молодіжної політики, Федерація футболу та два інформаційні агенції займаються плануванням деталей проходу жінок», – зазначив чиновник.

З 1979 року жінок пускали на стадіони в Ірані лише на окремі матчі, наприклад, на товариську гру з Росією у березні цього року.

Консервативне духовенство країни стверджувало, що жінкам немає чого робити на стадіонах із вболівальниками-чоловіками. Під тиском ФІФА останніми роками заборону дещо послабили.

У серпні минулого року іранок вперше допустили на стадіон, де можна було переглянути професійний матч місцевого чемпіонату між командами «Естеглал» і «Санат Мес Керман». Для 500 жінок відвели окремий вхід і сектор.