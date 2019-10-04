Влада Іраку обіцяє поступки учасникам протестів, у яких загинула 31 людина

Прем’єр-міністр Іраку визнав право протестувальників вимагати припинення корупції, але засудив нещодавні заворушення, внаслідок яких загинула щонайменше 31 людина, назвавши їх «руйнуванням держави».

«Ми почули ваші вимоги реформ і боротьби з корупцією… Це законні вимоги і ми дамо відповідь на кожну законну вимогу», – заявив Адель Абдель Магді у телевізійній промові вранці 4 жовтня.

Він додав, що уряд не пропонуватиме «порожніх обіцянок» чи короткострокових заходів.

При цьому голова уряду закликав людей не дозволяти перетворювати мирний протест у хаос. Він попередив, що не існує «магічного рішення» для подолання корупції, але пообіцяв сприяти ухваленню закону, що гарантує бідним сім’ям базовий дохід, а також змінити склад кабінету міністрів.

Щонайменше 31 людина загинула після трьох днів масових антиурядових протестів на вулицях Багдада й інших міст, переважно на населеному шиїтами півдні країни. Серед загиблих – двоє поліцейських. Ще щонайменше 1,4 тисячі людей постраждали.

Урядові сили безпеки застосували бойові патрони і сльозогінний газ для розгону протестувальників. У столиці Іраку Багдаді введений цілодобову комендантську годину. Влада обмежила доступ в інтернет на 75% території країни.

Демонстранти в різних містах Іраку виступають проти корупції і безробіття. Вони також незадоволені вимкненням електроенергії і нестачею води. Також в соціальних мережах з’явилися вимоги мітингувальників про відставку уряду.

ООН і «Міжнародна амністія» закликали до стриманості.

Вранці 3 жовтня на тлі протестів у «зеленій зоні» Багдаду, де розташовані урядові та дипломатичні будівлі, пролунав вибух.