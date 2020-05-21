Призначення Венедіктової не підтримують 78% журналістів та експертів – «Демініціативи»

Призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора «зовсім не підтримують» майже 78% журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України, йдеться в дослідженні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва про перший рік президента Володимира Зеленського.

10,4% респондентів не змогли відповісти на це питання, 9,1% – «скоріше не підтримують», решта – «скоріше підтримують».

Збереження Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ «зовсім не підтримують» 59,7% респондентів, 28,6% – «скоріше не підтримують».

Так само більш ніж половина респондентів «зовсім не підтримують» призначення Івана Баканова головою Служби безпеки України (50,6%) та акцент на прямі переговори з Росією стосовно вирішення конфлікту на Донбасі (54,5%).

Серед кроків, які найбільше позитивно оцінюють опитані журналісти, експерти та активісти, – підтримка закону про неможливість повернення «Приватбанку» колишнім власникам (53,2% «повністю підтримують», 29,9% – «скоріше підтримують»), легалізацію видобутку бурштину (19,5% «повністю підтримують», 48,1% – «скоріше підтримують») та скасування недоторканності народних депутатів (33,8% – «повністю підтримують», 35,1% – «скоріше підтримують»).

Опитування проводили 8-15 травня. У ньому взяли участь 77 журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України.