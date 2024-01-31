В Іспанії депутати відхилили проєкт закону про амністію сепаратистів

Нижня палата парламенту Іспанії відхилила 30 січня проєкт закону про амністію осіб, причетних до спроби проголосити незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. За ухвалення документа проголосував 171 депутат, проти були 179.

Ініціатором законопроєкту була владна Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП). Проєкт зʼявився як компроміс ІСРП з каталонськими націоналістичними партіями «Разом за Каталонію» та «Ліві республіканці Каталонії».

Амністія мала охопити приблизно 350 осіб. Насамперед ідеться про політиків, які домагалися незалежності. Серед них і колишній керівник Каталонії, лідер партії «Разом за Каталонію» Карлес Пучдемон, який переховувався за кордоном від іспанського правосуддя.

Серед критиків проєкту – прихильники опозиційних правих партій та громадські організації, які обʼєднують юристів, викладачів, журналістів, бізнесменів. Вони звинувачують чинного премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса в порушенні конституції країни, яка не передбачає такої амністії.

Провал проєкту в парламенті виявився несподіваним. Його забезпечила позиція семи депутатів від партії Пучдемона. Попри тривалі переговори з ІСРП, їм не вдалося домогтися особливих гарантій для цього політика та інших учасників подій 2017 року.