В Ізраїлі затримали росіянина за підозрою у шпигунстві на користь Ірану

Співробітники Служби спільної безпеки та Служби власної безпеки міністерства оборони Ізраїлю затримали росіянина Віталія Звягінцева за підозрою у шпигунстві на користь Ірану, пише Ynet із посиланням на заяву спецслужб.

За версією слідства, Звягінцев фотографував та знімав на відео портову та морську інфраструктуру, американські та ізраїльські кораблі та судна, а також нафтопереробний завод у Хайфі. Його вже затримували, допитали та відпустили. Після цього він ще місяць фотографував різні об’єкти.

За версією слідства, росіянин усвідомлював шпигунські дії і отримував за них гроші. Всього від зв’язкового, який представився йому Романом, він отримав майже п’ять тисяч доларів.

4 грудня Звягінцева знову затримали – на авіабазі Рамат-Давид під час запису чергового відео. Потім росіянина заарештували. Видання з посиланням на обвинувальний висновок пише, що Звягінцев зізнався у висунутих йому звинуваченнях.

Звягінцев працював прибиральником у оперному театрі Тель-Авіва.