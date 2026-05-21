ISW: візит Путіна в Пекін показав «обмеження російсько-китайської співпраці»

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін не змогли досягти угоди щодо трубопроводу «Сила Сибіру-2» і підписали лише порівняно незначні двосторонні угоди під час офіційного візиту Путіна до КНР, звертає увагу в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Підписані угоди були відносно невеликими порівняно зі сподіваннями Кремля на те, що візит Путіна завершиться підписанням угоди щодо «Сили Сибіру-2». 18 травня Ушаков (помічник Путіна – ред.) виділив трубопровід як один із пріоритетних пунктів офіційного візиту президента РФ до КНР, і нездатність Путіна забезпечити підписання угоди демонструє нинішні обмеження російсько-китайської співпраці», – йдеться в повідомленні.

Аналітики звернули увагу на те, що Путін і Сі на спільній пресконференції 20 травня високо оцінили відносини між Росією і КНР, а також те, як країни активно співпрацюють в енергетичній сфері, зазначивши, що Росія є одним із найбільших постачальників нафти до Китаю. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія і Китай досягли домовленостей щодо енергетичних проєктів і «ще чогось дуже важливого», але не уточнив, чого саме, і сторони, зокрема, не змогли досягти угоди щодо будівництва трубопроводу «Сила Сибіру-2».

«Росія і КНР мають розбіжності щодо «Сили Сибіру-2» щонайменше з 2024 року, оскільки РФ стикається з більш нагальною потребою в трубопроводі для заміни доходів від експорту, втрачених після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, а Китай використовує свою перевагу, щоб отримати поступки від Росії з цього питання», – йдеться у звіті.

Путін перебував у Китаї з дводенним візитом 19 і 20 травня. Президент Росії зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні 20 травня для переговорів, зосереджених на поглибленні енергетичних зв’язків і демонстрації єдиного фронту проти того, що обидва лідери називають світовим порядком, в якому домінує Захід.

Але, попри неодноразові обіцянки дружби і стратегічної координації, державний візит Путіна 20 травня завершився без жодного публічного прориву щодо газопроводу «Сила Сибіру-2», багатомільярдного проєкту, який Москва вважає критично важливим для заміни втраченого європейського ринку газу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Переговори щодо цього проєкту неодноразово заходили в глухий кут через питання вартості будівництва, обсягів поставок і побоювань Пекіна щодо надмірної залежності від російської енергії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що «основні параметри взаєморозуміння» щодо трубопроводу визначені, включаючи його маршрут і метод будівництва. Він не надав додаткових подробиць і сказав, що чітких термінів реалізації мегапроєкту немає, оскільки «деякі нюанси ще потребують узгодження».

У спільній заяві, опублікованій після зустрічі, зазначалося лише, що Путін і Сі «домовилися продовжувати поглиблювати всебічні партнерські відносини в галузі енергетики» й «поглиблювати взаємовигідну співпрацю в галузях нафти, газу і вугілля».