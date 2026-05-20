Сі і Путін підписали декларацію «про становлення багатополярного світу»

Голова Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін підписали в Пекіні 20 травня «Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу». Помічник Путіна Юрій Ушаков називав цей документ «концептуальним та програмним».

Підписано й інші документи, серед яких заява про «зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії» між Росією та Китаєм. Сторони також домовилися про продовження чинного договору між країнами про дружбу та співробітництво. До його 25-річчя і був приурочений візит Путіна до Пекіна.

«Відносини КНР і РФ піднімаються на все нову висоту», заявив ща підсумками переговорів Сі Цзіньпін, зазначивши, що в умовах трансформації світового порядку вони відіграють роль «ключової константи». Путін сказав, що Росія і Китай «прагнуть побудови більш справедливого демократичного світоустрою», а в нинішній напруженій ситуації на міжнародній арені їхня «тісна зв’язка» особливо необхідна.

Як заявив російський президент, відносини двох країн «вийшли на безпрецедентно високий рівень». Локомотивом економічного співробітництва між Росією та Китаєм, за його словами, є взаємодія у сфері енергетики. «На тлі кризи на Близькому Сході Росія, як і раніше, зберігає за собою роль надійного постачальника ресурсів, а Китай – відповідального споживача цих ресурсів», – заявив президент Росії.

Експерти називали однією з цілей візиту Путіна спробу досягти прогресу в будівництві газопроводу «Сила Сибіру-2», запуск якого тривалий час відкладався. Москва вважає цей проєкт вирішальним для відновлення втрачених європейських газових ринків після повномасштабного вторгнення в Україну. На думку аналітиків, криза посилила аргументи Москви, що наземні постачання російських енергоносіїв можуть допомогти Китаю знизити залежність від уразливих морських маршрутів, проте Пекін, як і раніше, з обережністю ставиться до надмірної залежності від Росії в енергетиці.

За словами Ушакова, під час візиту досягнуті домовленості «про спільні проєкти в енергетиці», а також «щось дуже важливе» в іншій сфері. Подробиць він не навів.

У МЗС Китаю повідомили, що сторони домовилися про продовження безвізового режиму до 31 грудня 2027 року.

Путін відвідує Китай через кілька днів після того, як із візитом у цій країні побував президент США Дональд Трамп. Обидві сторони висловлювали задоволення цим візитом, хоча про конкретні домовленості інформації мало.