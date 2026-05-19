Путін прибув до Китаю із візитом

Російський президент Володимир Путін прибув до Китаю із дводенним візитом.

Завтра відбудуться переговори Путіна та Сі у вузькому складі, а потім і у розширеному форматі за участю делегацій.



Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

Читайте також: Кремль сподівається, що Путін зможе обговорити з Сі візит Трампа до Китаю



Помічник президента РФ Юрій Ушаков 18 травня заявив, що відносини між Росією і Китаєм «активно розвиваються і досягли безпрецедентно високого рівня». За його словами, під час візиту Путіна до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю.

Завершуючи свій візит до Китаю, президент США минулого тижня припустив у розмові з журналістами, що російський удар, під час якого був частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

За його словами, Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України. «До минулої ночі все виглядало добре, але вони [українці] зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп, маючи на увазі російський удар.

Читайте також: Росія і Китай. Ще більше «безмежного» партнерства через війну на Близькому Сході?

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію і закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.