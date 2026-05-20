У Пекіні завершилися переговори Сі та Путіна

Голова Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін провели переговори в Пекіні вранці 20 травня.

Перша частина переговорів відбулася у вузькому складі в Будинку народних зборів на площі Тяньаньмень і тривала близько півтори години. Потім делегації продовжили переговори у розширеному форматі, повідомляють російські ЗМІ.

Під час зустрічі, як повідомляє «Сіньхуа», Сі Цзіньпін заявив, що міжнародна обстановка залишається нестабільною та неспокійною, а силу набирають «односторонні дії та гегемонізм». За його словами, Китай і Росія повинні «сприяти розвитку та відродженню» обох країн і «намагатися зробити систему глобального управління більш справедливою та розумною».

Путін сказав, що «всеосяжне партнерство Москви та Пекіна стало взірцем міждержавних зв’язків у нову епоху», а відносини двох країн «неодноразово пройшли випробування на міцність».

За підсумками переговорів сторони підпишуть близько 40 документів, серед них – продовження договору про добросусідство, дружбу та співпрацю між РФ і КНР.

Менш ніж тиждень тому, 14 травня, Сі Цзіньпін провів у Пекіні переговори із президентом США Дональдом Трампом. За даними Financial Times, під час зустрічі лідер Китаю нібито заявив, що Путін «зрештою» може пошкодувати про вторгнення військ РФ в Україну. МЗС Китаю назвало публікацію Financial Times «чистою вигадкою», Трамп теж заперечив саме таке формулювання у висловлюваннях Сі.