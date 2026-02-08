Доступність посилання

Влада Італії повідомила про диверсії на залізниці на старті Олімпіади

Поліція та залізничні техніки оглядають місце, де саморобний вибуховий пристрій зупинив залізничний рух у районі Болоньї, архівне фото, 2014 рік
Поліція та залізничні техніки оглядають місце, де саморобний вибуховий пристрій зупинив залізничний рух у районі Болоньї, архівне фото, 2014 рік

На півночі Італії 7 лютого зафіксовані три диверсії на залізничних коліях, що призвело до порушення руху поїздів, пише Reuters із посиланням на заяви міністерства транспорту Італії та поліції.

За даними поліції, вранці 7 лютого неподалік міста Пезаро підпалили розподільний щит. Через кілька годин у Болоньї виявили перерізані електричні кабелі, а неподалік було знайдено вибуховий пристрій.

У поліції заявили, що поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за інциденти, які, швидше за все, були пов’язані. В результаті, як повідомили в італійській державній залізничній компанії Ferrovie dello Stato (FS), залізничну станцію в Болоньї довелося тимчасово закрити. До другої половини дня рух поїздів був нормалізований. Міністерство транспорту Італії назвало подію «серйозним актом саботажу».

Болонья – ключовий вузол італійських залізничних ліній, що пов’язує південь країни з північними містами, зокрема олімпійською столицею Міланом, зазначає Reuters.

Зимові Олімпійські ігри тривають з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

