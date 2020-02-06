У катастрофі швидкісного поїзда в Італії загинули двоє людей

Двоє людей загинули і 27 постраждали в результаті сходу з рейок високошвидкісного поїзда поблизу Мілана. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

Поїзд, що слідував маршрутом Мілан – Салерно вранці 6 лютого, зійшов з рейок в провінції Лоді. За даними агентства Ansa, всього він перевозив 28 пасажирів.

Потяги «Фреччаросса», розвивають швидкість до 300 кілометрів на годину. Загиблі – машиніст і співробітник залізничної компанії. Причина катастрофи встановлюється, фахівці вивчають записи чорних скриньок і відеокамер. Швидкісна лінія з Мілана до Болоньї закрита.