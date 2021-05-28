У Росії засудили п’ятьох колишніх поліцейських через арешт журналіста Голунова

Суд у Росії засудили п’ятьох колишніх поліцейських через арешт журналіста-розслідувача з видання «Медуза» Івана Голунова у 2019 році.

Московський міський суд розглядав справу за закритими дверима. Поліцейські отримали від 5 до 12 років в’язниці.

Кожного з них також зобов’язали виплатити Голунову по 1 мільйону рублів компенсації (близько 13 600 доларів).

Спеціальний кореспондент видання «Медуза» Іван Голунов був затриманий співробітниками російської поліції 6 червня 2019 року, його звинуватили в розповсюдженні наркотиків. Він заявив, що наркотики йому підкинули. Після активної громадської кампанії та масових протестів на захист Голунова МВС Росії закрило справу.

У січні 2020 року поліцейських взяли під варту. Згодом їх звинуватили у зловживанні владою, фальсифікації доказів, нелегальному поводженню з наркотиками та здійсненні злочину в складі організованого угруповання.