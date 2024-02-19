Японія продовжить підтримку України – премʼєр Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 19 лютого пообіцяв довгострокову участь своєї країни у відбудові України, назвавши це майбутньою інвестицією. Про це голова уряду сказав 19 лютого на Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

На заході, який влада Японії організувала спільно з українським урядом та бізнес-організаціями, Кісіда наголосив на відданості Японії в питанні підтримки України напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який очолював делегацію в складі понад 100 осіб, зазначив, що «сьогодні відбувся новий старт співпраці між двома країнами».

Згодом у телеграмі він відзначив: «Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. Під час нашої зустрічі він повідомив, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 мільярда доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом».

Раніше міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава заявила, що Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України. Вона назвала участь приватного сектору важливим для допомоги у відновленні та реконструкції України.