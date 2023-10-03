Японія пережила найспекотніший вересень за 125 років – метеорологи

Японія пережила найспекотніший вересень з початку ведення наукових спостережень 125 років тому, повідомляє AFP. За даними Японського метеорологічного агентства, середня температура вересня була на 2,66 градуса за Цельсієм вищою, ніж зазвичай.

По всій Японії минулого місяця 101 зі 153 місць спостереження побили середній температурний рекорд, у тому числі Токіо з історичним максимумом 26,7 градуса за Цельсієм, Осака з 27,9 градуса і Нагоя з 27,3 градуса.

Очікується, що цей рік буде найспекотнішим в історії людства, багато країн також повідомили про найтепліший вересень за всю історію спостережень.

Французький метеорологічний орган Meteo-France повідомив, що середня температура вересня в країні становитиме близько 21,5 градуса за Цельсієм, що на 3,5–3,6 °C вище від показників контрольного періоду 1991 – 2020 років.

Велика Британія також досягла вересневого рекорду з початку ведення спостережень у 1884 році.

Середня глобальна температура в червні, липні та серпні становила 16,77 градуса за Цельсієм, перевершивши попередній рекорд 2019 року, йдеться у звіті Європейської служби зі зміни клімату Copernicus (C3S).

У вересні Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив світовим лідерам, що кліматична криза «відкрила ворота пекла». У своїй вступній промові на саміті з питань клімату Ґутерріш згадав цьогорічну «жахливу спеку», але додав: «Ми все ще можемо обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градуса».